"Boa viagem, querido". Malato confirma morte do pai

O pai de José Carlos Malato morreu esta terça-feira à tarde, vítima de cancro. O apresentador já confirmou a notícia, publicando uma fotografia do progenitor. O velório decorre esta quarta-feira, a partir das 18 horas.

O "comboio" chegou. António Malato, de 74 anos, morreu esta terça-feira à tarde no hospital Egas Moniz, em Lisboa, depois de ter lutado durante mais de oito meses contra o cancro.

Ao início da noite, José Carlos Malato publicou uma fotografia do pai a sorrir, com a mensagem de confirmação do fim do "sofrimento desnecessário".

"Hoje, morreu-me o meu pai. Boa viagem, querido", escreveu o comunicador, agradecendo a todos pelas mensagens e pelo apoio que a família tem recebido.

O corpo de António Malato estará em câmara ardente esta quarta-feira, no centro funerário de Cascais a partir 18 horas. Segundo informação da família, o corpo será cremado no mesmo local.

Depois de uma primeira fase animadora no combate à doença, o estado de saúde do pai do apresentador deteriorou-se muito nos últimos dois meses, tendo José Carlos Malato por várias vezes desabafado no Instagram que a luta estava perdida.

António Malato lutava desde o verão passado contra o problema oncológico, tendo sido tratado inicialmente na Fundação Champalimaud e, nas últimas duas semanas, no Hospital S. Francisco Xavier. De acordo com a informação prestada na publicação desta terça-feira, os últimos dias terão sido passados no Hospital Egas Moniz, onde viria a morrer.

Há duas semanas, Malato e a irmã decidiram transferir o pai para o Hospital S. Francisco Xavier, para "acabar os seus dias num hospital civil".

Numa mensagem no seu perfil de Instagram, José Carlos Malato mostrou, então, a sua revolta com a equipa que prestou cuidados domiciliários ao pai, a quem acusou de estar a contribuir para a sua morte lenta.

O pai do comunicador acabou por "dar entrada na reanimação do Hospital de São Francisco Xavier desnutrido e em desidratação extrema". "A isto chamo eu a distanásia de Calcutá!", escreveu Malato.

A batalha contra a doença foi tornada pública, pelo filho, há quatro meses, "no sentido de evitar presumíveis e expectáveis especulações", explicou, na altura, o apresentador.