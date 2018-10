Brasileiro Neymar diverte-se na noite de Lisboa

Nuno Azinheira Hoje às 11:34 Facebook

Um dia depois de se ter sabido do fim da relação com Bruna Marquezine, Neymar voou para Lisboa. O surf foi o mote mas o jogador do Paris Saint-Germain rendeu-se à movida lisboeta.

Já se sabia que o jogador tinha estado em Peniche, para apoiar o surfista brasileiro, e seu amigo, Gabriel Medina, que participou numa das etapas do Mundial de Surf.

As redes sociais, porém, tornaram agora pública a diversão de Neymar numa conhecida discoteca de Lisboa. Foram vários os clientes do espaço noturno da zona ribeirinha a captar fotografias e vídeos com o craque brasileiro.

Neymar, 26 anos, está de novo solteiro, depois do fim da relação, cheia de altos e baixos, com a atriz brasileira Bruna Marquezine. O casal tinha-se juntado novamente no final do ano passado, mas a relação não terá resistido à distância entre o Rio de Janeiro e Paris, onde vive o jogador.