Brendan Fraser alega ter sido vítima de assédio sexual

O ator norte-americano Brendan Fraser revelou ter sido vítima de assédio sexual por parte de Philip Berk, presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. O incidente terá ocorrido em 2003.

Tudo aconteceu quando o ator norte-americano estava a sair de um hotel em Beverly Hills, em Los Angeles, nos EUA, e Philip Berk lhe apertou a mão em forma de despedida. "Abraçámo-nos e ele agarrou numa das minhas nádegas e foi aí que colocou dedo na parte de baixo, no meu períneo", recordou o interprete de "A Múmia", dizendo ainda que se sentiu "como se fosse uma criança".

Fraser, de 49 anos, afirmou também que essa foi uma das razões pela qual abandonou a indústria cinematográfica: "Eu culpava-me a mim mesmo e sentia-me miserável", acrescentando que ficou deprimido e não se lembra de muita das coisas que fez nesse ano.

Contudo, e de acordo com a entrevista do próprio à revista americana "GQ", o ator de filmes como "Crash" ou "The Quiet American" optou por não fazer uma acusação oficial uma vez que Philip Berk, presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, "era uma pessoa muito poderosa na indústria".

Este jornalista, que ainda faz parte da organização, já fez um comunicado a negar as acusações, garantindo que tudo "não passa de uma invenção total".