Brincadeira de Casillas cai mal no Instagram de Sara Carbonero

As redes sociais não perdoam. O internacional espanhol comentou, em jeito de brincadeira, uma fotografia da mulher no Instagram. Os seguidores da ex-jornalista não gostaram e o assunto já chegou aos jornais de referência espanhóis.

Iker Casillas está a ser acusado de ser "ciumento" e "machista" pelos seguidores de Sara Carbonero no Instagram. Tudo porque o guarda-redes do F.C. Porto, que acaba de renovar por mais uma temporada com os campeões nacionais, fez um comentário a uma fotografia publicada pela mulher.

A ex-jornalista, que é a nova cara da Calzedonia Portugal, publicou sexta-feira uma fotografia em Madrid em que surge de camisa amarela, saia curta e com as pernas cruzadas.

Em jeito de brincadeira, Casillas comentou a fotografia com um conselho: "Não mostres tanto a coxa que te constipas..." Além da frase, o guarda-redes portistas acrescentou um emoji com uma gargalhada. Mas de nada lhe valeu.

Muitos seguidores da mulher não gostaram do comentário e acusaram o futebolista de ser ciumento, possessivo e machista

"Com todo o respeito, não gosto do comentário de Iker Casillas. Entendo que pode ser uma piada, mas não gosto do que sugere. Sara é uma mulher espetacular, mostre a perna ou vá coberta até aos pés. O que veste é um assunto que só diz respeito a ela", escreve uma internauta.

"Não sejas ciumento. Como se diz no meu país, o que é bom é para se mostrar", lê-se noutro comentário. Mas as reações à tirada de Casillas não se ficam por aqui: "Que pensamento retrógrado!", ou "Que comentário tonto" são outros "mimos".

A maior parte dos seguidores, porém, perceberam que tudo se tratava de uma piada: "Qual é o mal? Foi uma piada e o homem é o marido dela", "Deixa-a mostrar, Iker, que ela pode" ou "Não vale a pena ver demónios onde só há moinhos de vento".