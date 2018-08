Britney Spears: como ela mantém a boa forma física

Ana Filipe Silveira 18 Maio 2018 às 16:02 Facebook

Britney Spears tem mostrado a sua excelente forma física através das redes sociais. A cantora voltou a utilizar o Instagram para revelar o seu segredo para manter as curvas.

Depois de partilhar duas fotografias em que surgia irreconhecível aos olhos dos seus seguidores devido à sua forma física, a artista de 36 anos resolveu partilhar o seu segredo nas redes sociais.

Através de um vídeo publicado no Instagram, Britney Spears aparece a chamar os seus filhos Sean, de 12 anos, e Jayden, de 11, para irem brincar para a rua. Mas não vão sozinhos. Já no jardim da casa, a cantora junta-se a eles.

No vídeo, a intérprete de "Oops! I Did It Again" joga "à apanhada" com os filhos que correm pelo jardim fora. Na tentativa de apanhar um dos filhos, Britney corre de um lado para o outro e conta com a ajuda do seu cão.

Desta forma, a cantora consegue treinar para manter um corpo sensual e também para estar algum tempo com a sua família, naquilo que é um momento engraçado entre mãe e filhos.

"Nada me deixa mais contente como mãe do que ver os meus filhos a crescer, a sorrir e a rir. Eles são o meu mundo e eu adoro dias como este em que andamos por aí e brincamos juntos", escreveu na legenda do vídeo no Instagram.

Atualmente, Britney Spears namora com Sam Asghari, com quem tem uma relação desde 2016, depois de se apaixonarem durante as filmagens do videoclipe da música "Slumber Party".