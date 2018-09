Britney Spears recria Julia Roberts em "Pretty Woman"

Nuno Azinheira 02 Junho 2018 às 12:45 Facebook

Twitter

Britney Spears decidiu recriar uma cena do filme "Um Sonho de Mulher", lançado em 1990. A brincadeira da cantora foi divulgada esta sexta-feira nas redes sociais.

Sentada no parapeito da varanda, de roupão branco, a artista deu o seu toque pessoal à cena em que Julia Roberts (Vivian) desafia as leis da gravidade em jeito de brincadeira com Richard Gere (Edward), que interpreta uma personagem que sofre de vertigens.

"Olha Edward! Sem mãos, sem mãos", disse Britney Spears, recriando a fala de Roberts naquele excerto da longa-metragem de Gary Marshall.

Entre os mais de 19 milhões de seguidores do seu perfil de Instagram, houve quem não gostasse do risco que a cantora estava a correr ali sentada. "Não arrisques tanto 'pretty woman'! Nós precisamos de ti, do teu talento", comentou um internauta. "O que é que ela está a fazer? Tem de ter cuidado", disse outro.

Porém, na secção de comentários surgiram elogios à referência cinematográfica da vocalista norte-americana, de 36 anos. "Meu Deus, adorei!", "Adoro-a! Teve tanta piada" e "A rainha da interpretação" são alguns dos exemplos.