Brooke Shields contou, em entrevista ao programa "Watch What Happens Live", que há cerca de 20 anos Donald Trump tentou conquistá-la.

A atriz, de 52 anos, esteve no programa apresentado por Andy Cohen e transmitido no canal de televisão norte-americano Bravo e, na sequência de um jogo, foi desafiada a falar sobre o atual presidente dos Estados Unidos.

"Estava a gravar um filme e ele telefonou-me logo após se divorciar [pela segunda vez, de Marla Maples]. Disse-me: 'Acho que devíamos namorar, porque tu és a queridinha da América e eu sou o homem mais rico dos Estados Unidos. As pessoas iam adorar isso'", contou a intérprete, que se tornou num ícone sexual após a sua participação no filme "Lagoa Azul", em 1980.

Com um ar reprovador, Brooke Shields esclareceu que os avanços de Trump não funcionaram. "Tenho um namorado e ele não vai ficar feliz com isto", foi a resposta dada pela atriz a Donald Trump, acrescentou ainda.

Brooke Shields junta-se assim à lista de mulheres que rejeitaram os avanços do atual presidente dos Estados Unidos. Candice Bergen, Emma Thompson e Salma Hayek foram algumas das estrelas que revelaram que o magnata as abordou no mesmo sentido.