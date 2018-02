Brooklyn Beckham escolhido para fotógrafo do regresso das Spice Girls

AFS Hoje às 12:43 Facebook

Depois de anunciado o regresso das Spice Girls, já é sabido quem vai ser o fotógrafo oficial da banda. Brooklyn Beckham, filho de Victoria Beckham, uma das integrantes do grupo, é o escolhido.

Brooklyn Beckham, de 18 anos, estudou fotografia em Nova Iorque, na Parson's School of Design, e, de acordo com o jornal "The DailyStar", vai ser o único fotógrafo com acesso a todos os momentos das SpiceGirls no regresso da banda dos anos 90.

O jovem vai ter oportunidade de mostrar a sua arte ao mundo, aproveitando o facto de estar a acompanhar um dos regressos mais aguardados pelos fãs de música.

Este novo projeto surge já depois de o filho mais velho de Vitoria Beckham, uma das integrantes da banda, ter lançado um livro de fotografias com o nome "WhatISee", em que o próprio retrata momentos da vida pessoal e que foi alvo de algumas críticas.

"Não merece nenhuma estrela. A maioria das pessoas tem fotografias melhores nos seus telemóveis", foi um dos comentários feitos pelo público já depois de o livro ter sido publicado em junho de 2017, ao qual se juntaram outros como o facto de o jovem estar a aproveitar a reputação dos pais, Vitoria Beckham e David Beckham, para ganhar estatuto.

Uma fonte ligada às SpiceGirls, e após Vitoria Beckham ter dito à "Vogue" que não estavam em curso negociações para uma digressão, revelou ao site TMZ que o grupo assinou no passado dia 9 um contrato para uma série de concertos a realizar nos Estados Unidos e no Reino Unido.