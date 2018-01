Brooklyn Beckham inspira-se no pai para nova tatuagem

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:40 Facebook

O filho mais velho do ex-futebolista David Beckham fez uma tatuagem igual à do pai, embora noutra parte do corpo.

O filho mais velho de David e Victoria Beckham herdou do pai o gosto pelas tatuagens e recentemente decidiu homenageá-lo. A palavra "buster", nome pelo qual David era tratado em criança, foi o desenho escolhido. A revelação foi feita na sexta-feira, via Instagram.

David Beckham possui uma tatuagem igual no pescoço, embora com outro tipo de letra e com um pequeno coração no final. O antigo jogador de Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, AC Milan e Paris Saint Germain começa a ter um rival à altura dentro de casa, no que ao número de tatuagens diz respeito.

Aos 18 anos, Brooklyn já possui vários desenhos no corpo e não deverá parar por aqui. No passado mês de dezembro, o jovem estudante de fotografia já tinha feito duas: um anjo de grandes dimensões e o ano de nascimento dos três irmãos. No peito e na parte de trás do braço, respetivamente.

Entre outros desenhos, Brooklyn tem ainda o número sete tatuado no dedo mindinho, o número usado pelo pai no Manchester United e na seleção inglesa, bem como as letras "dvbrch", nas costelas, correspondentes às iniciais dos pais, dos irmãos e também a sua (David, Victoria, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper).