Bruce Springsteen ajuda Broadway a atingir valor recorde de receitas

A Broadway atingiu valores recorde no que diz respeito às receitas com os números da temporada atual. Entre 2017 e 2018, a liderar a venda de bilhetes está o espetáculo encabeçado por Bruce Springsteen.

As peças que estão a ser exibidas nos 40 teatros, com 500 ou mais assentos, no distrito de Lincoln Center, no centro de Manhattan, atingiram, até ao momento, um total de 1,65 mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros) em receitas.

Segundo os dados avançados pelo The Hollywood Reporter, este número representa um aumento de 14,4% relativamente ao ano passado, no qual registou-se menos 200 milhões de dólares (170 milhões de euros).

O valor inédito de receitas foi alcançado devido às mais 13 milhões de pessoas que pagaram para assistir a uma peça de teatro da Broadway. Sendo que as obras estão em cena até ao dia 27 deste mês existe a possibilidade de os números continuarem a subir.

O grande impulsionador deste recorde foi Bruce Springsteen, isto porque o seu concerto "Springsteen na Broadway" conseguiu arrecadar perto de 61 milhões de dólares (aproximadamente 52 milhões de euros). O sucesso da sua performance, que está em exibição desde outubro, foi tanto que acrescentaram novas até ao dia 15 de dezembro.

A notícia chega numa altura em que existe um misto de emoções devido ao baixo número de peças nomeadas para os prémios Tony este ano. Entre os candidatos, na gala no Radio City Music Hall, dia 11 de junho, vão estar 30 peças da Broadway, o número mais baixo da última década.