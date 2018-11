Carolina Morais Hoje às 11:26 Facebook

Bruce Springsteen revela numa entrevista que luta contra a depressão desde a década de 1980 e que ainda não se sente "completamente bem". "Tomo vários medicamentos para me manter equilibrado."

Tem 69 anos e uma carreira com mais de 50. É uma das vozes mais emblemáticas da América e reúne milhões de fãs em todo o mundo. Ainda assim, Bruce Springsteen é tão humano como qualquer um de nós. Prestes a estrear o especial da Netflix "Springsteen On Broadway", o músico revela-se numa entrevista à "Esquire", na qual aborda a sua longa batalha contra a depressão.

"Sei que ainda não estou completamente bem. Tive de lidar com muita coisa ao longo dos anos e tomo vários medicamentos para me manter equilibrado. Caso contrário, mudo de forma dramática e... perco o controlo", começa por revelar.

A primeira manifestação da doença aconteceu em 1982, numa noite de concerto no Texas. Springsteen não sabe muito bem o que terá motivado aquele surto depressivo, assim tão de repente. "A única coisa que sei é que, à medida que envelhecemos, o peso da bagagem que temos por resolver torna-se maior, muito maior. A cada ano que passa, o preço da nossa recusa em resolver os problemas aumenta."

No seu caso, a "bagagem" era, essencialmente, a relação com o pai, Doug, que morreu em 1998. "Quando queremos o amor de alguém mas não o recebemos, tentamos ser igual a essa pessoa. É a única forma de o conseguirmos. Então, quando chegou a altura, escolhi seguir a voz do meu pai, porque era algo sagrado para mim. O meu pai era o meu herói e o meu maior inimigo", confessa o intérprete de "Born in the USA".

No final da sua vida, Doug Springsteen foi diagnosticado com esquizofrenia. Para o músico norte-americano, isso ajudou a explicar muitos dos seus comportamentos e até a sua própria predisposição para ter desenvolvido problemas de saúde mental.

Bruce Springsteen está casado desde 1991 com a cantora e guitarrista Patti Scialfa, mãe dos seus três filhos: Evan James, de 28 anos; Jessica Ray, de 26; e Sam Ryan, de 24. O seu programa especial estreia-se na Netflix a 16 de dezembro.