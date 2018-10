Bruce Willis vende mansão com desconto de 10 milhões de euros

NA Hoje às 11:11 Facebook

Bruce Willis conseguiu vender finalmente a propriedade que tinha na cidade de Sun Valley, no estado norte-americano do Idaho. O negócio não foi fácil de acontecer e o ator teve de fazer um desconto de quase dez milhões de euros.

A decisão que Bruce Willis tomou de vender a propriedade situada em Sun Valley surgiu em 2011. Inicialmente, o valor pedido foi de 15 milhões de dólares (um pouco mais do que 13 milhões de euros), mas o elevado preço afugentou eventuais interessados.

Mais tarde, em 2016, uma nova tentativa. "Apenas" seis milhões e meio de dólares (mais do que cinco milhões e 600 mil euros), mas ainda não seria dessa que o ator, de 63 anos, conseguiria finalmente consumar o tão desejado negócio.

Por isso, refere a revista "People", o valor baixou um pouco mais, para cerca de cinco milhões e meio de dólares (mais do que quatro milhões e 700 mil euros), e foi então que se fez fumo branco, sete anos depois de a propriedade ter sido colocada à venda e com um desconto relativamente ao primeiro preço estipulado de mais do que oito milhões de euros.

Apesar do milionário desconto, o valor pelo qual a propriedade foi vendida é, ainda assim, a maior venda residencial feita na região do Idaho, segundo noticia a "Town And Country".

Bruce Willis mudou-se para aquela habitação em 1988, pouco tempo depois de se casar com a ex-mulher, Demi Moore. Foi lá que criaram as três filhas que têm em comum: Rumer, de 30 anos, Scout, de 27, e Tallulah, de 24. Atualmente, é casado com a modelo Emma Heming, de quem teve mais duas filhas: Evelyn, de quatro anos, e Mabel, de seis.