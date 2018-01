Bruna Marquezine declara-se a Neymar

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:09 Facebook

Quatro dias depois de a reconciliação entre Bruna Marquezine e Neymar ter sido confirmada, a atriz brasileira utilizou o seu perfil de Instagram para se declarar ao futebolista.

"Eu quero nós. Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jogados no tapete da sala. (...) Quero seu beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não cansa". Foi com as palavras do escritor Caio Fernando Abreu que Bruna Marquezine dissipou qualquer dúvida que ainda restasse sobre a relação amorosa que volta a assumir com Neymar.

O casal, que estava separado desde junho, está novamente junto, mas esta é a primeira manifestação da atriz nesse sentido. "Tive que usar as palavras de Caio, porque acho que só as minhas não são suficientes para descrever tudo o que eu sinto por ti. Amo-te", escreveu a "namoradinha" do Brasil, de 22 anos, na legenda da fotografia que publicou esta quarta-feira no Instagram.

A intérprete de Catarina da novela "Deus Salve O Rei", da TV Globo - produção onde, de resto, participa também o ator português José Fidalgo, com quem faz par romântico -, ilustrou a apaixonada declaração ao craque do Paris Saint-Germain com uma fotografia captada na ilha de Fernando de Noronha, onde o casal se refugiou nos últimos dias, antes de Neymar regressar a França.

Não tardou a que o jogador, de 25 anos, respondesse à publicação da namorada. "Sua linda. Amo-te, meu amor", escreveu na secção de comentários da mensagem que lhe é dedicada.