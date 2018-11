JMF Hoje às 13:54 Facebook

Bruna Marquezine não queria mas teve de ir embora. A atriz despediu-se do nosso país na quarta-feira, depois de um passeio pela Praia Grande, em Sintra.

"Não queria ir embora mas voltamos hoje [esta quarta-feira] para o Brasil. Amei Portugal." Foram estas as palavras de Bruna Marquezine na hora da despedida, feita em vídeo e publicada nas Instastories do Instagram. No último dia em solo português, a atriz jantou num conhecido restaurante Lisboa e passeou na praia.

Recorde-se que a intérprete, de 23 anos, veio a Portugal receber o prémio "It Girl do ano", atribuído pela revista "GQ" na gala "Men of The Year", no passado domingo.

Durante esta passagem por terras lusitanas, Bruna Marquezine cruzou-se com várias caras conhecidas portuguesas, como são os casos do modelo Luís Borges, da apresentadora Sónia Araújo ou do ator Ricardo Pereira. Este último é já um amigo de longa data, muito por culpa das muitas novelas em que participou no Brasil.