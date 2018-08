Bruno de Carvalho diz que o seu "grande amor" é a filha mais velha

Dúlio Silva Hoje às 10:43 Facebook

Numa altura em que se intensificam os rumores de que chegou ao fim o seu casamento com Joana de Ornelas, Bruno de Carvalho diz que a primogénita "é e será sempre" o seu "grande amor".

Numa mensagem publicada na rede social Facebook, o ex-presidente do Sporting esclareceu por quem tem uma "'ligação' especial". "Não se chama Joana" de Ornelas (de quem estará separado), "não se chama Cláudia" Dias Gomes (mãe da sua segunda filha) e "não se chama Inês" Simões, atriz com quem alguma imprensa lhe apontou recentemente uma putativa relação.

"Chama-se Catarina", desvendou Bruno de Carvalho. "Nos bons e (nos) maus momentos, na doença e na saúde, quando muitos dos outros fugiram porque sou 'tóxico' ou porque deixei de ser 'importante', quando muitos daqueles por quem te troquei, durante sete anos, me viraram as costas, estavas lá tu", prossegue o ex-dirigente leonino, dirigindo-se à filha mais velha, que "é e será sempre" o seu "grande amor".

"Sempre estiveste lá tu, mesmo tendo eu falhado quando não estive, tantas vezes, lá para ti, por um clube e por um conjunto de pessoas, que, na primeira hipótese, me viraram as costas!", rematou.

A declaração de amor de Bruno de Carvalho à filha mais velha, de 15 anos, surge poucos dias depois de o apresentador e comentador do programa "Passadeira Vermelha" (SIC Caras) Cláudio Ramos ter dado como "certo e garantido" o fim do casamento do ex-presidente do Sporting com Joana de Ornelas.

Os dois casaram-se em junho do ano passado, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e são pais de Leonor, nascida em abril. Nem Bruno nem Joana confirmaram o fim do casamento, mas a mensagem supramencionada reforça estes rumores.

Além de Leonor e Catarina, o ex-dirigente leonino é ainda pai de Diana, de três anos, fruto do seu anterior casamento com Cláudia Dias Gomes.