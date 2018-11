Bruno de Carvalho: "Esta é a mulher que amo. E sim, vamos divorciar-nos"

Dúlio Silva Hoje às 11:13 Facebook

Separados desde agosto, Bruno de Carvalho e Joana Ornelas estão em processo de divórcio. Ainda assim, o ex-presidente do Sporting assume: "Esta é a mulher que amo."

Em resposta a alguma imprensa, que lhe aponta uma nova "amiga", o ex-dirigente leonino descartou a hipótese de estar novamente apaixonado e admitiu que ainda ama a atual mulher.

"Não vale a pena inventar mais 'amigas'! Esta é a mulher que amo", escreveu Bruno de Carvalho, no sábado à noite, no seu perfil de Instagram, como legenda de uma imagem em que surge com Joana Ornelas.

Esta declaração de amor não indica, contudo, uma reconciliação, como fez questão de esclarecer o ex-presidente do Sporting. "E, sim, vamos divorciar-nos. A vida também é isto. Agora é olhar em frente e seguir sem medo."

O (ainda) casal contraiu matrimónio em 1 de julho do ano passado, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, perante a presença de convidados ilustres, muitos deles hoje afastados de Bruno de Carvalho, depois dos meses tumultuosos vividos no clube leonino.

Os antigos presidentes do clube Pedro Santana Lopes e Sousa Cintra, o treinador Jorge Jesus, os antigos internacionais Fernando Mendes e Paulo Futre, o médico Eduardo Barroso, o antigo atleta Fernando Mamede, as corredoras Patrícia Mamona e Sara Moreira, o médico José Maria Tallon e os profissionais de comunicação Nuno Santos, Pedro Fernandes, Eduardo Madeira e Joana Cruz foram alguns dos convidados que testemunharam a troca de alianças entre Bruno de Carvalho e Joana Ornelas.

Nove meses depois do casamento, no passado dia 9 de abril, nasceu Leonor, o primeiro fruto desta relação.

Bruno de Carvalho é ainda pai de Ana Catarina e Diana, fruto de casamentos anteriores.