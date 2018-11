Bruno de Carvalho regressa em família às redes sociais

JMF Hoje às 11:39 Facebook

Depois da difícil semana que enfrentou e na qual esteve detido durante quatro noites, o ex-presidente leonino Bruno de Carvalho, que se assume agora como um homem diferente, parece estar mais dedicado à vida familiar.

Na noite deste domingo, Bruno de Carvalho reuniu a família e partilhou o momento nas redes sociais, apresentando-se aos fãs com as filhas mais velhas. Sem recurso a qualquer legenda mais longa, o ex-dirigente do Sporting utilizou apenas a palavra "família" e o emoji de um coração verde como a cor do clube que tanto ama.

Desde logo, sucederam-se as mensagens na caixa de comentários. Se há quem não esqueça as suspeitas de envolvimento de Bruno de Carvalho no ataque de 15 de maio à Academia de Alcochete, razão pela qual esteve detido durante quatro noites, há também quem tenha saído em defesa do ex-presidente do clube de Alvalade.

Bruno de Carvalho foi libertado na passada quinta-feira pelo juiz de instrução criminal Carlos Delca, do Tribunal do Barreiro, e ficou sujeito a apresentação diária às autoridades e ao pagamento de uma caução no valor de 70 mil euros.

Apesar da libertação, o Ministério Público acusa o ex-presidente do Sporting de ser o autor moral de crimes classificados como terrorismo e de 98 ilícitos criminais, dos quais 40 de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física qualificada, 38 de sequestro e um de detenção de arma proibida.