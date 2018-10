Bruno Mars "contrata" Ed Sheeran para lhe cantar os parabéns

Dúlio Silva Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Bruno Mars esteve, esta segunda-feira, de parabéns. O seu 33.º aniversário foi assinalado pelo próprio com a partilha de um vídeo em que o colega e amigo Ed Sheeran lhe dedica o cântico "Parabéns a Você".

"Sabes que chegaste lá quando podes contratar Ed Sheeran para te cantar 'Parabéns a Você'", escreveu o aniversariante como legenda de um vídeo partilhado, na segunda-feira, nas redes sociais.

Nas imagens, Bruno Mars saboreia um bolo de aniversário, enquanto Sheeran toca guitarra e lhe canta os parabéns. Com espaço para o improviso, acaba a referir-se ao amigo como o homem "que se apresentou duas vezes no [intervalo do] Super Bowl", a transmissão televisiva mais vista do ano nos Estados Unidos.

No final, e com o ar bem-disposto que lhe é conhecido, Mars desafia Sheeran a bisar. E o repto acaba por ser aceite.