Caitlyn Jenner comemora nascimento da neta

Caitlyn Jenner celebrou o nascimento de mais uma neta, a primeira filha de Kylie Jenner, sua filha mais nova. A celebridade deu conta da sua felicidade através do Instagram e partilhou uma fotografia de quando Kylie era bebé.

"A minha filha acaba de ter uma filha. É fantástico estar ao teu lado durante esta jornada. Ela já é tão bonita. Mal posso esperar para a ver crescer. Recordo a minha bebé em bebé", pode ler-se na legenda de uma imagem da infância da filha, Kylie Jenner.

Depois de muitos meses de especulação, Kylie Jenner, de 20 anos, anunciou este domingo nascimento da sua primeira filha, fruto do relacionamento com "rapper" Travis Scott. A irmã mais nova de Kim Kardashian deu à luz uma menina na passada sexta-feira, dia 1 de fevereiro.

Ao longo dos nove meses de gestação, Kylie nunca confirmou nem desmentiu a gravidez e optou por esperar que a filha nascesse para divulgar as primeiras e únicas imagens da gravidez. A modelo partilhou no YouTube um vídeo de 11 minutos no qual se pode ver primeira ecografia ou até alguns momentos do parto.

Até ao momento, a família Kardashian não divulgou o nome da bebé mas surgiram rumores de que Butterfly (borboleta) poderá ser o escolhido.