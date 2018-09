Cameron de "Uma Família Muito Moderna" disfarçado de Meghan Markle

Carolina Morais Hoje às 12:45 Facebook

No episódio de Halloween da nova temporada de "Uma Família Muito Moderna", o personagem de Eric Stonestreet, Cameron, irá encarnar Meghan Markle. Veja a imagem da transformação.

O mais recente membro da realeza britânica já está a inspirar (e de que maneira!) o que se faz em televisão. No episódio de Halloween da tão aguardada décima temporada de "Uma Família Muito Moderna", o personagem Cameron, interpretado por Eric Stonestreet, irá disfarçar-se de Meghan Markle.

A imagem da transformação já está a correr as redes sociais e a aguçar ainda mais o interesse dos fãs. Cameron surge com uma peruca, um vestido cor-de-rosa e um chapéu a condizer, tal e qual aqueles que a mulher do príncipe Harry usou numa procissão em junho. Atrás dele vemos também Phil, o aluado personagem de Ty Burrell, vestido de mosca.

É ou não é promissor? Então tome nota: a décima temporada da premiada série de comédia estreia-se no canal norte-americano ABC a 26 de setembro. Sabe-se também que nesta próxima remessa de episódios será explorado um lado mais negro, já que uma das personagens vai morrer.

"Vamos lidar com eventos importantes da vida nesta temporada", revelou Christopher Lloyd, cocriador da série, à revista "Entertainment Weekly". "Uma das personagens vai morrer, o que é, certamente, um tópico com que todas as famílias têm de lidar. Em televisão, não é fácil abordar este assunto mas, ao mesmo tempo, seria pouco usual uma família não passar por isso."

Em Portugal, a "sitcom" é transmitida pela Fox Comedy.