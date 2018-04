Cameron Diaz confirma retirada do cinema

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:14 Facebook

Twitter

Cameron Diaz deu uma entrevista à revista "Entertainment Weekly" e confirmou um rumor que já pairava sobre Hollywood. A atriz, de 45 anos, disse que está "literalmente sem fazer nada" e que se encontra "retirada" da indústria do cinema.

O boato começou quando a atriz Selma Blair disse, numa entrevista, que Cameron Diaz se tinha retirado da representação. A notícia tornou-se viral e Blair veio a público desmenti-la, garantindo que tudo não tinha passado de uma brincadeira. Desta vez, a informação veio da própria Cameron Diaz.

Selma Blair, Christina Applegate e Cameron Diaz deram uma entrevista conjunta à revista "Entertainment Weekly" para recordar o filme "The Sweetest Thing", que as três protagonizaram em 2002. As intérpretes afirmaram que não estavam juntas desde essa altura e Cameron Diaz garantiu que tem tempo de sobra para estar com as antigas colegas.

"Estou literalmente sem fazer nada", afirmou a estrela de filmes como "Anjos de Charlie" ou "Vanilla Sky". Por sua vez, Christina Applegate disse estar "semi-retirada" por ser mãe a tempo inteiro, levando Cameron Diaz a confirmar o seu afastamento do grande ecrã.

"Também estou semiretirada. Na verdade, estou retirada, por isso adorava ver-vos às duas", admitiu. A entrevista foi publicada na passada quinta-feira, 29 de março, embora não tenha sido revelada a data da sua realização.