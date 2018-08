Cantora Dua Lipa rendida ao Porto quer voltar para viver a reforma

Nuno Azinheira 16 Maio 2018 às 17:46 Facebook

Twitter

A cantora britânica Dua Lipa esteve de férias por Portugal e partilhou os momentos com os seus seguidores nas redes sociais. A artista aproveitou para se bronzear à beira do rio Douro.

A profissional, de 22 anos, partilhou no seu perfil de Instagram uma fotografia, em que surge deitada a apanhar banhos de sol, com um biquíni vermelho e o rio Douro como pano de fundo.

A publicação deixou os mais de dez milhões de seguidores da sua conta referida rede social com água na boca. "Ai que deusa", "Meu Deus! Amo-te!", "Que mulherão" e "Rainha" foram alguns dos elogios na secção de comentários.

A modelo de origem albanesa esteve instalada durante cinco dias numa unidade hoteleira em Mesão Frio, e aproveitou para passear pela cidade e arredores, acompanhada por um grupo de três amigas.

Depois de experimentar vinho do Porto numa propriedade vinícola e bronzear-se, Dua Lipa confessou que não se importava de ficar "cá para sempre", deixando a promessa de que voltará um dia a Portugal para viver a sua reforma.

Ao longo do seu mural de Instagram, a cantora, que ficou conhecida com o tema "New Rules", foi ainda mostrando aos seus admiradores recordações de cada aventura vivida em terras lusas.