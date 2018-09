Cão de Meghan Markle "rouba" protagonismo à duquesa de Sussex

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:38 Facebook

De Toronto, onde foi adotado quando Meghan Markle aí vivia, para Londres. A aventura do cão de raça Beagle da duquesa de Sussex vai ser protagonista de um livro infantil a editar em novembro.

Das ruas para a casa de Meghan Markle em Toronto e daqui para a residência da agora duquesa em Londres. A viagem de Guy, o Beagle que a mulher de Harry de Inglaterra adotou quando vivia no Canadá, onde gravou a série "Suits", e que levou para Inglaterra antes de se casar com o príncipe, é a estrela de "His Royal Dogness, Guy the Beagle".

O livro infantil com ilustrações de EG Keller e textos de Camille March e Mike Brumm narra, em 48 páginas, as aventuras desta mascote.

Além deste, Meghan e Harry adotaram recentemente um novo animal de estimação.