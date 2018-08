Cardi B alvo de processo judicial por agressão

18 Maio 2018 às 15:04 Facebook

Cardi B e o namorado, Offset, estão a contas com a justiça. A rapper é acusada de ter pedido aos seguranças que agredissem um fã que lhe estaria a pedir um autógrafo.

O caso aconteceu no interior do The Mark Hotel, em Nova Iorque, depois de uma festa. A vítima, Giovanni Arnold, de 33 anos, contou ao site Page Six que, depois de pedir um autógrafo à artista, esta terá dado sinal aos três seguranças que a acompanhavam para o afastarem.

O queixoso terá então questionado qual o problema em relação ao pedido: "Por causa de um autógrafo? A sério?". Os três homens não gostaram de ter sido confrontados e terão partido para a agressão.

Segundo revelou na mesma entrevista, Giovanni foi agredido com murros e, mesmo depois de estar deitado no chão, foi pisado no rosto.

Aos 25 anos, a autora de êxitos como "Bodak Yellow" está noiva de Offset e grávida do primeiro filho.