As rappers norte-americanas Cardi B e Nicki Minaj envolveram-se em confrontos físicos na noite de sexta-feira, durante uma festa em Nova Iorque.

O desentendimento terá começado quando a mulher de Offset abordou Minaj sobre alegadas mentiras que esta estaria a propagar sobre ela, segundo informações apuradas pelo TMZ, site dedicado a notícias sobre celebridades.

Além de uma acesa troca de palavras, Cardi B terá mesmo atirado um sapato à colega de profissão antes de ser afastada do local por seguranças que se encontravam de serviço.

Depois do incidente, as duas cantoras recorreram às respetivas contas nas suas redes sociais. No entanto, se Nicki Minaj optou por publicar apenas as melhores imagens da festa, a antiga stripper de 25 anos publicou um longo texto a abordar o sucedido.

Apesar de não divulgar por nenhuma vez o nome da rival, Cardi B utilizou palavras muito duras para se referir a Minaj. "Tu ameaças outros artistas da indústria e dizes que se eles trabalharem comigo tu vais parar de f**** com eles!", atirou.

A cantora explicou ainda que tentou resolver o assunto de forma amigável por diversas vezes, mas que a partir do momento em que o nome do seu filho é chamado ao assunto, ela deixa de admitir tal facto.

"Eu trabalhei muito para conseguir chegar longe e não vou deixar alguém f**** o meu sucesso", avisou a compositora, antes de lançar um último insulto a todas as "pu***" que gostam de falar sobre ela.