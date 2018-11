Carina Caldeira abandona "Dança com as Estrelas" por lesão

Dúlio Silva Hoje às 19:52 Facebook

A TVI acaba de anunciar, através do perfil de Instagram do programa "Dança com as Estrelas", que Carina Caldeira, apresentadora do Porto Canal, já não vai ser concorrente do "talent show" devido a uma lesão.

"Infelizmente", Carina Caldeira "lesionou-se e já não poderá dançar", revela o canal da Media Capital numa mensagem publicada nas redes sociais. Desconhece-se a gravidade da lesão.

A anfitriã do programa "Glitter Show", do Porto Canal, vai ser substituída pela também apresentadora Mónica Jardim. A profissional da TVI junta-se assim às atrizes Kelly Bailey, Jessica Athayde e Anamar, aos atores Tiago Teotónio Pereira, José Condessa e Vítor Hugo, à cantora Bárbara Bandeira, ao cantor Badoxa e ao modelo André Costa, que compõem o leque de concorrentes da quarta edição do "Dança com as Estrelas".

Na sequência da saída de Cristina Ferreira para a SIC, o programa vai ser apresentado, desta vez, pelos atores Rita Pereira e Pedro Teixeira. A estreia ocorre no dia 9 de dezembro.