Carina Caldeira "arrasada" após lesão que a levou para o hospital

Já depois de a TVI ter anunciado que Carina Caldeira fora obrigada a abandonar o programa "Dança com as Estrelas" devido a uma lesão, a apresentadora disse sentir-se "arrasada" com o episódio.

O rosto do programa "Glitter Show", do Porto Canal, falou com os seus seguidores "sobre um dia menos bom", no qual sofreu uma lesão durante um ensaio do "talent show" da TVI e que determinou o seu afastamento do programa, que nesta quarta edição vai ser apresentado por Rita Pereira e Pedro Teixeira.

"Estou arrasada. Tive um dia péssimo. (...) Fui para o hospital, tentei que os médicos me passassem uns analgésicos e ir em frente mas não dá. Estou mesmo magoada e, neste momento, tenho de me pôr boa", explicou Carina Caldeira, que se disse ainda "triste porque estava mesmo empenhada e a pôr-se à prova".

"Estava a levar isto a sério. Era um grande desafio para mim", lamentou no vídeo publicado, na quinta-feira à noite, no seu perfil de Instagram.

No final da filmagem, Carina agradeceu a "oportunidade" com que foi brindada pela TVI e desejou "boa sorte" a Mónica Jardim, que ocupa o lugar deixado vago por si.

A apresentadora da TVI junta-se assim às atrizes Kelly Bailey, Jessica Athayde e Anamar, aos atores Tiago Teotónio Pereira, José Condessa e Vítor Hugo, à cantora Bárbara Bandeira, ao cantor Badoxa e ao modelo André Costa, que compõem o leque de concorrentes da quarta edição do "Dança com as Estrelas".

A estreia ocorre no dia 9 de dezembro. "Agora vou recuperar e acompanhar o 'Dança' deste lado", prometeu Carina Caldeira.