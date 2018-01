Carla Bruni declara-se a Sarkozy em mensagem de aniversário

Nuno Azinheira Hoje às 15:42 Facebook

O antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, faz 63 anos este domingo e recebeu uma mensagem romântica da mulher, a cantora Carla Bruni, que recentemente cancelou os concertos que tinha agendados para Portugal.

"Parabéns ao amor da minha vida". Foi esta a mensagem que Carla Bruni deixou ao marido, na descrição de uma fotografia publicada na rede social Instagram. A ex-modelo escreveu a mensagem de parabéns em italiano, francês e inglês, ela que nasceu em Turim - Itália - e tem dupla nacionalidade, francesa e italiana.

Depois de uma carreira de sucesso no mundo da moda, Carla Bruni dedica-se atualmente à música, como compositora e intérprete. De resto, era previsto que a antiga primeira-dama de França desse três concertos em Portugal (25 de janeiro no Coliseu de Lisboa; 26 no CAE na Figueira da Foz e 27 no Coliseu do Porto) mas estes acabaram por ser cancelados por motivo de doença.

Carla Bruni, de 50 anos, revelou já estar a recuperar da gripe que a levou a estar "uma semana de cama" e espera poder anunciar novas datas para concertos em Portugal em breve: "Estou finalmente a voltar ao ativo depois de uma semana na cama, com gripe. Estou muito triste e lamento não ter podido atuar em Portugal (...) espero anunciar-vos novas datas em breve. Obrigada pela vossa compreensão", pode ler-se numa declaração publicada no Instagram, esta sexta-feira.