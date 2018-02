Carnaval: Filho de Nuno Gomes mascara-se do pai

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:32 Facebook

Twitter

Começaram os festejos do Carnaval e para a família de Nuno Gomes, de 41 anos, não é exceção. A antiga estrela do futebol português disfarçou o filho com o equipamento do Benfica, tal e qual como se de si se tratasse.

Foi vestido com a camisola 21, número com o qual o pai jogou, por exemplo, no clube encarnado ou na seleção nacional, que o pequeno Nuno Gomes se apresentou, na manhã desta sexta-feira, na sua escola.

O disfarce de Carnaval foi dividido pelo ex-futebolista com os seus seguidores, através da ferramenta Instastories, da rede social Instagram (ver fotogaleria). O sorriso estampado no rosto da criança mostra a alegria com o resultado final da máscara escolhida para este ano.

Nuno Gomes, de sete anos, é fruto da relação entre o ex-diretor do centro de estágio do Benfica e Patrícia Aguilar, com quem é casado desde 2006. A antiga estrela do futebol português é ainda pai de Laura, de 18 anos, do seu anterior matrimónio com Isméria de Jesus.