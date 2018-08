Carolina Deslandes declara-se: "Andamos há muitas vidas a ser um do outro"

Dúlio Silva Hoje às 14:17 Facebook

A cantora Carolina Deslandes assinalou publicamente o aniversário do companheiro, que se celebra esta segunda-feira, com uma declaração de amor, na qual diz ser "comovente" o caminho percorrido ao seu lado.

Dois anos depois de ter composto a canção "A Vida Toda" para oferecer como presente de aniversário a Diogo Clemente, Carolina Deslandes optou por, desta vez, enfatizar a data com uma declaração de amor que não deixou os seus seguidores indiferentes.

No seu perfil de Instagram, a intérprete destacou o percurso ao lado do companheiro, com quem está de casamento marcado. "É comovente ver como crescemos, ver a família que construímos e tudo o que ainda temos por viver. Parabéns, meu amor. Andamos há muitas vidas a ser um do outro", escreveu na legenda de uma imagem em que o músico surge abraçado a um dos frutos desta relação.

Carolina e Diogo estrearam-se na paternidade em junho de 2016 com o nascimento de Santiago. Um ano depois, repetiram a experiência com Benjamim. Agora, esperam a chegada do terceiro filho em comum.