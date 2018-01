Carolina Deslandes declara-se ao noivo e conta como se apaixonaram

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:35 Facebook

Com uma fotografia "tirada no primeiro dia" em que trabalharam juntos, Carolina Deslandes declarou-se publicamente ao amor da sua vida. A cantora partilhou no seu Instagram alguns pormenores sobre a história de amor que vive com o músico Diogo Clemente.

"Esta fotografia foi tirada no primeiro dia em que trabalhámos juntos. Não dormi nas duas noites antes tal era a responsabilidade. Estava numa pilha de nervos (como se pode ver na minha cara) mas foi nesse dia que percebi que tinhas de ser tu a produzir os meus discos", começou por contar a ex-concorrente do "talent show" "Ídolos" (SIC), do qual se sagrou finalista, corria o ano de 2010.

A fotografia terá sido captada pouco tempo depois do concurso musical, tal como conta Carolina Deslandes. A artista, de 26 anos, revela que a relação com Diogo Clemente, de 32, só começou anos depois. "Anos mais tarde percebi que também serias tu o pai dos meus filhos. E hoje estamos na fase final do nosso primeiro disco juntos", escreveu.

Numa declaração apaixonada ao produtor musical, guitarrista e compositor, com quem tem dois filhos, Santiago, de um ano, e Benjamim, de seis meses, a cantora termina com palavras emocionadas sobre a relação que começou no verão de 2015. "Há dias em que me enervas, em que me fazes chamar-te nomes, em que me tiras mesmo do sério. Mas, porra, amo-te. Amo-te como o amor se deve amar. Com muito de "não me largues" e também de "não me chateies". Sinto que vivemos muitas vidas juntos antes desta. Que venham as próximas mil".