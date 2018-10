Carolina Deslandes exibe "barrigão" com orgulho

Dúlio Silva Hoje às 14:18 Facebook

Muito ativa nas redes sociais, Carolina Deslandes continua a partilhar com o público a evolução do estado de graça que vive. Com "orgulho", destaca agora, numa fotografia, o ventre que carrega o terceiro filho.

A cantora de 27 anos entrou na fase final da sua terceira gravidez. No seu perfil de Instagram, Carolina Deslandes publicou, esta noite, um registo fotográfico no qual realça o "barrigão" que esconde Guilherme.

Como legenda da imagem, a intérprete do tema de sucesso "A Vida Toda" escreveu: "Wear your bump proudly" ("Mostra a tua barriga com orgulho", em tradução livre). A esta descrição, juntou um "emoji" em forma de coração.

Guilherme será o terceiro fruto da relação de Deslandes com o músico Diogo Clemente. O casal já é pai de Benjamim e Santiago, de um e dois anos, respetivamente.