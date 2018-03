Ana Filipe Silveira Hoje às 11:21 Facebook

Twitter

A três dias da final do Festival RTP da Canção, Carolina Deslandes fez uma reinterpretação do tema "Só Por Ela", composto pelo namorado, Diogo Clemente, e interpretado por Peu Madureira.

Acompanhada apenas pela guitarra de Diogo Clemente, Carolina Deslandes publicou um vídeo a cantar o seu tema favorito. "Só Por Ela" é uma das canções que vai disputar a vitória no Festival e é a favorita da intérprete.

A cantora, que já tinha manifestado a sua admiração pelo tema que o namorado compôs, voltou a elogiar o trabalho feito por Diogo Clemente e Peu Madureira: "O tema é dele e é tão bonito. Este domingo é dia de aplaudir o meu amor e o meu querido Peu de pé", escreveu na legenda do vídeo partilhado nas redes sociais.

Peu Madureira foi um dos 14 apurados para a grande final, que se realiza este domingo no Pavilhão Multiusos de Guimarães. O vencedor do Festival representará Portugal na edição deste ano da Eurovisão, que decorre no Altice Arena, no Parque das Nações, no dia 12 de maio.

Recorde a atuação de Peu Madureira na 1ª Semifinal