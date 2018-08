Carolina Deslandes já perdoou o pai: "Foi toxicodependente durante 20 anos"

Nuno Azinheira 14 Maio 2018 às 12:46 Facebook

A juventude de Carolina Deslandes, autora de "A Vida Toda", não foi fácil. A cantora descobriu aos seis anos que o pai lutava contra a dependência das drogas, e não escondeu o que sentiu.

"O meu pai foi toxicodependente durante 20 anos", desvendou a artista, emocionada, em entrevista ao "Alta Definição", da SIC.

De lágrimas nos olhos, a também blogger e compositora contou que foi durante a adolescência que mais teve noção dos problemas sofridos pelo pai, e que a fizeram corar junto dos colegas nos tempos de liceu.

"Dava-me vergonha quando os meus amigos me diziam que o meu pai estava no jardim, ao pé do meu liceu, e que estava com os copos", confessou a cantora a Daniel Oliveira.

Ainda assim, apesar da difícil relação que teve com o progenitor durante a sua juventude, Carolina Deslandes assegurou que já o perdoou, e que espera agora que ele possa estar mais presente na vida dos dois netos, Santiago e Benjamim, filhos da cantora e de Diogo Clemente.

Num testemunho em que foram abordados outros temas como a passagem pelo programa televisivo "Ídolos", onde arrecadou a terceira posição, em 2010, ou a relação com o músico Diogo Clemente, Carolina não quis deixar de concluir a entrevista com outra frase sobre o pai, Francisco Deslandes.

"Aquilo que aprendi com ele foi maior do que o que ele me magoou", rematou.