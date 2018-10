Carolina Deslandes muda-se para o campo e partilha imagens da casa

Dúlio Silva Hoje às 13:06 Facebook

Para Carolina Deslandes, "mudar de casa" é "mudar de vida". Foi o que aconteceu recentemente à cantora, quando disse adeus à cidade e olá ao campo, como revelou a própria nas redes sociais, onde partilhou as primeiras fotografias da sua nova habituação.

Carolina Deslandes está "finalmente [a] viver no campo". Mudou-se de armas e bagagens para o meio rural com a família - o companheiro, o músico Diogo Clemente, e os dois filhos do casal - e revela-se muito feliz com a decisão tomada.

O desabafo, publicado no seu perfil de Instagram na noite de quarta-feira, vem acompanhado de duas fotografias da sua nova casa. Numa das imagens, destaca-se um objeto de decoração suspenso numa das paredes: a frase "A Vida Toda", a mesma que dá nome ao popular "single" da intérprete.

A mudança de habituação terá vindo também na sequência da transformação que o agregado familiar da cantora sofrerá em breve. Mãe de Santiago (dois anos) e Benjamim (um), Deslandes está grávida de um terceiro menino, a quem os pais vão dar o nome de Guilherme.