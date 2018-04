Carolina Deslandes recorda avô de forma emocionada: "Que saudades tuas, porra"

Dúlio Silva Hoje às 14:16 Facebook

Twitter

Carolina Deslandes prestou publicamente uma homenagem ao seu avô, falecido há quase três anos. A emoção tomou conta da cantora, que partilhou com os seus fãs uma das últimas imagens que tirou com ele.

"Hoje de manhã, o Facebook trouxe-me esta memória de há três anos". As palavras são de Carolina Deslandes, que recordou esta quarta-feira uma das figuras mais marcantes da sua vida, de quem foi obrigada a despedir-se a 26 de abril de 2015.

Na fotografia em questão, veem-se "duas mãos, a minha e a do meu avô na última Páscoa que passamos juntos", explica a intérprete, de 26 anos. Carolina lembra o que sentiu aquando da sua morte: "Foi um murro no estômago".

"A saudade tem destas coisas, às vezes entra a meio da noite sem avisar e dorme connosco. Que saudades tuas, porra", refere ainda.

Esta não é a primeira vez que a voz de "A vida toda" manifesta a importância que este familiar teve na sua vida. No final do mês passado, por exemplo, Deslandes escreveu nas redes sociais: "Cresci rodeada de amor, protegida, com a sensação de que nada nem ninguém me podia fazer mal enquanto estivesse perto deles [dos avós]".

Já em abril do ano passado, para assinalar o segundo ano da morte do avô, a cantora recordou o pacto que este a obrigou a fazer e que acabou por definir o seu futuro profissional. "'Promete-me que vais ser artista', disse-me. (...) Dei uma gargalhada nervosa, olhei para ele e assenti. Na verdade eu teria concordado com qualquer coisa que ele dissesse, porque ele sempre viu todas as cores da minha alma e sempre foi a melhor bússola para encontrar o que me faz feliz."