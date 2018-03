Carolina Deslandes tatua nomes dos filhos

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:49 Facebook

A cantora Carolina Deslandes perpetuou o amor pelos dois filhos com uma tatuagem com as suas alcunhas. O resultado final do trabalho artístico foi mostrado pela própria através das redes sociais.

O amor entre pais e filhos é eterno e a jovem intérprete provou, esta quarta-feira, este dito popular. Na sua conta de Instagram, Carolina Deslandes revelou a sua nova tatuagem, que inclui os nomes das suas crias.

"For forever", ou "para sempre", em tradução literal, foi a legenda que a cantora, de 26 anos, usou para descrever o novo desenho que decidiu inscrever no seu corpo. Na imagem, pode ver-se um coração e as alcunhas "Santi" e "Benji".

Santiago, de um ano, e Benjamim, de nove meses, são fruto do relacionamento que Carolina tem com o músico Diogo Clemente. Noivos há um ano, os dois pretendem oficializar a relação no próximo verão, segundo revelou recentemente a cantora.