Carolina Deslandes volta a mostrar o corpo após duas gravidezes

Sem medos ou preconceitos, Carolina Deslandes, mãe de dois meninos, voltou a mostrar as "imperfeições" do seu corpo através uma fotografia partilhada nas redes sociais.

Carolina Deslandes decidiu mostrar novamente o seu corpo nas redes sociais, que sofreu mudanças após ter passado por dois partos. Foi com grande orgulho e sem filtros que a cantora, de 26 anos, partilhou uma nova imagem com os seguidores através do Instagram.

Na fotografia, a mulher de Diogo Clemente surge de roupa interior, mostrando-se orgulhosa com o seu corpo. "Ama as tuas imperfeições. Elas também fazem parte de ti", escreveu no "instastories", sem preconceitos.

Esta não é a primeira vez que a artista, que defende que as mulheres se devem sentir bem com o seu corpo, publica uma foto semelhante. A jovem, que é mãe de dois meninos, mostrou-se em lingerie quando teve o segundo filho, Benjamim, de oito meses. Na altura, a publicação gerou alguma polémica, mas recebeu também elogios.

Além de Benjamim, Carolina e o marido têm ainda outro filho em comum: Santiago, de 1 ano e meio.