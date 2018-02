Carolina Patrocínio celebra dois anos de filha com fotografias irresistíveis

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:18 Facebook

A "Bola", como carinhosamente Carolina Patrocínio a trata, está de parabéns. A filha mais nova da apresentadora completa dois anos e a mãe presenteou os seguidores com fotografias inéditas de Frederica.

Frederica é que faz anos, mas foram os internautas que seguem Carolina Patrocínio na rede social Instagram que começaram por receber uma oferta por parte da comunicadora. A anfitriã de "Fama Show", exibido aos domingos à tarde na SIC, usou a ferramenta Instastories para partilhar irresistíveis registos fotográficos da segunda filha.

"Há dois anos, pelas 21.00, nascia a Frederica. Hoje [sexta-feira, dia 16] todos os 'stories' são dedicados à 'Bola'", anunciou, esta manhã, a apresentadora na referida rede social. E assim tem sido, com várias fotografias de Frederica, até agora nunca partilhadas com o público, a serem divididas pela mãe na Internet.

A determinado momento, e com sentido de humor apurado, Carolina refere que "já gastou todas as fotos que tinha dela sem gelado". Por isso, e daí em diante, a conta de Instagram de Patrocínio foi "invadida" com imagens da irmã de Diana nas quais o pecado da gula está bem patente (ver fotografias na galeria).

A caminho está o terceiro filho de Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva, que se vem juntar, portanto, a Diana e Frederica. O nascimento do bebé, cujo sexo o casal desconhece, está previsto para o próximo mês.