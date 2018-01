Carolina Patrocínio confirma terceira gravidez

Ana Filipe Silveira Ontem às 20:27 Facebook

Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva serão pais pela terceira vez. A apresentadora da SIC confirmou que está grávida através das redes sociais e surpreendeu ao revelar que se encontra, pelo menos, no sexto mês de gestação.

"Daqui a poucas semanas a nossa família voltará a aumentar. Não quisemos saber se é rapaz ou rapariga, apenas que está previsto chegar em março", escreveu a apresentadora, de 30 anos, acrescentando que entra com o marido "em 2018 com a certeza que será um grande ano".

Carolina e o jogador de râguebi são casados desde julho de 2013 e já têm duas filhas, Diana, de três anos, e Frederica, de quase dois.

No Instagram, a apresentadora da SIC partilhou com os seus seguidores uma fotografia captada esta sexta-feira, na qual mostra a sua barriga, que, à semelhança do que aconteceu com as gravidezes das duas filhas, não é muito proeminente.

A apresentadora - que partia esta sexta-feira de férias, mas viu o voo ser cancelado - divide a sua alegria com a irmã Inês, que está grávida pela primeira vez e que deverá dar à luz este mês.