Carolina Patrocínio "despede-se" do "Fama Show"

Chegou a altura de Carolina Patrocínio fazer uma pausa enquanto apresentadora do programa "Fama Show", emitido pela SIC. Grávida de nove meses, a anfitriã anunciou este domingo uma pausa.

Numa fotografia publicada na rede social Instagram, a anfitriã do programa "Fama Show", da SIC, despede-se dos espectadores e das colegas. "Chegou a hora de descansar... e esperar", lê-se na descrição. Irá, assim, aguardar que chegue a altura do nascimento do bebé, cujo sexo preferiu não saber antecipadamente.

Esta é a terceira gravidez da mulher do jogador de râguebi Gonçalo Uva. O casal já é pai de Diana, de três anos, e de Frederica, de dois.