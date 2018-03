Carolina Patrocínio à saída do hospital: "Acho que vamos tentar ter um menino"

Dúlio Silva Hoje às 17:27, atualizado às 18:11 Facebook

Carolina Patrocínio e a filha recém-nascida saíram esta sexta-feira do Hospital da Luz, em Lisboa, acompanhadas por Gonçalo Uva. O casal confessa que ficou "surpreendido" por ver nascer uma terceira rapariga, mas a apresentadora afirma que o seu caminho na maternidade não termina aqui.

"Felizmente, e tal como aconteceu com os outros, o parto foi fácil. Foi o mais rápido de todos", admitiu Carolina Patrocínio, com um sorriso no rosto, 48 horas depois de ter dado à luz uma menina a quem deu o seu nome.

A profissional da SIC explicou aos jornalistas, minutos depois de ter recebido alta hospitalar, que esta "era uma das opções" do casal, logo decidida aquando do nascimento da criança. "Confesso que foi uma escolha muito espontânea no momento em que a vi. [Eu e o Gonçalo] Ficámos surpreendidos por ser uma menina e achámos que fazia sentido ter, pelo menos, uma Carolina".

O patriarca da família partilha da mesma sensação. "Estou muito contente. Não estava nervoso, só estava curioso para saber o que vinha aí. Não me importei que fosse mais uma menina", disse o jogador da seleção nacional de râguebi. Carolina completou: "Ele gosta!"

A apresentadora confessou ainda que "não estava nervosa" com o nascimento da bebé, apenas "ansiosa de a ter cá fora". Agora, só pensa no encontro da recém-nascida com as duas irmãs, Diana, de quatro anos, e Frederica, de dois. A mãe aponta para "sábado ou domingo" como data de união entre as três filhas, já que as mais velhas se encontram no Algarve. "Estou desejosa."

Este não foi, contudo, o único desejo manifestado esta sexta-feira pela comunicadora, ela que nesta gravidez optou, juntamente com o marido, não saber o sexo da criança até ao seu nascimento. Com uma nova menina na família, Carolina Patrocínio não desiste de tentar ser mãe de um rapaz. "Eu estou a sair da maternidade!", começa por dizer aos jornalistas quando confrontada com a possibilidade de uma quarta gravidez. Contudo, logo acaba por admitir: "Mas acho que sim, acho que sim."

"Não é meu objetivo desmistificar o que quer que seja"

À semelhança do que aconteceu nas anteriores gestações, Carolina Patrocínio manteve a prática regular de exercício físico durante esta gravidez, com idas diárias ao ginásio. Uma questão que muitas vezes provocou discussões nas contas das redes sociais da apresentadora, que desvaloriza a questão.

"Não é meu objetivo desmistificar o que quer que seja. Há quem siga o meu exemplo, há quem opte por não seguir... Não tenho essa pretensão", rematou.