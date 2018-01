Carolina Patrocínio estará grávida pela terceira vez

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:25 Facebook

A apresentadora da SIC Carolina Patrocínio estará à espera do seu terceiro bebé, fruto do casamento com Gonçalo Uva.

Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva vão ser pais pela terceira vez, avança a revista "Maria". A apresentadora da SIC e o jogador de râguebi são casados desde julho de 2013 e já têm duas filhas, Diana, de três anos, e Frederica, de quase dois.

Carolina, de 30 anos, ainda não chegou aos três meses de gestação, havendo poucas pessoas a ter conhecimento do seu estado, avança a revista. De acordo com a mesma publicação semanal, a mulher de Gonçalo Uva tem tentado manter a gravidez em segredo ao optar por vestir camisolas mais largas quando está em público.

Recorde, na galeria acima, a barriga de Carolina Patrocínio na gravidez anterior.

A comunicadora divide a sua alegria com a irmã, Inês Patrocínio, que está grávida pela primeira vez.