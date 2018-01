Carolina Patrocínio: grávida, em férias e em grande forma

Nuno Azinheira Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina Patrocínio continua a satisfazer a curiosidade dos seus seguidores e da imprensa. Em cinco dias de férias em Punta Cana, na República Dominicana, a apresentadora já publicou 13 fotografias.

A última, publicada na madrugada deste domingo, retrata a profissional da SIC a jogar voleibol na praia às sete da tarde, numa imagem em que é bem visível a barriga que prova a gravidez de quase seis meses e meio.

Recorde-se que Carolina está em Punta Cana desde o início da semana e tem alimentando as suas redes sociais diariamente, ora com fotografias suas, ora das filhas

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Em qualquer das situações a sua forma física é sempre muito elogiada pelos seguidores. Desta vez, não foi diferente.

"Maravilhosa fotografia Sempre com uma energia maravilhosa! Obrigado por partilhar um pouco de si com os seus fãs! Mais uma partilha maravilhosa com muita alegria! Beijinho e um ótimo domingo para si", escreve um fã, enquanto uma seguidora considerou a apresentadora "um exemplo". "Que grávida top ".

Mãe de duas raparigas, Diana, de três anos, e Frederica, de quase dois, Carolina Patrocínio espera o terceiro filho de Gonçalo Uva, jogador de râguebi com quem é casada desde julho de 2013.