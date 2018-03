Carolina Patrocínio recorda o dia em que as filhas se conheceram

Nuno Azinheira Hoje às 15:11 Facebook

Depois de ter iniciado o seu "countdown" na sexta-feira, com uma fotografia do "barrigão", Carolina Patrocínio continua a preparar-se para o nascimento do terceiro rebento, que deverá acontecer neste mês.

A apresentadora da SIC voltou a usar o seu Instagram para manter a onda mediática da sua terceira gravidez, que vive o último mês de gestação. Desta vez, Carolina recordou "o dia em que a Diana conheceu a Frederica na maternidade", onde há dois anos nasceu a sua segunda filha.

"Como será desta vez?", questiona-se a apresentadora, de 30 anos, que na fotografia surge ao lado do marido, o jogador de rugby Gonçalo Uva, com quem se casou em 2013.

Com publicações muito frequentes nas suas redes sociais, ora da barriga, ora a fazer ginástica, ora com as duas filhas, Carolina Patrocínio tem recebido várias mensagens de felicitações e os votos de "uma hora pequenina", a expressão utilizada habitualmente para desejar a uma grávida que tudo corra bem na hora de dar à luz.

"Muita força! Que seja rápido! Felicidades", deseja uma seguidora, enquanto outra não tem dúvidas: "Vai correr tudo lindamente, a menina é 1 atleta, o bebé vai sair rapidinho. As manas e os papás vão ficar muito felizes. Admiro-a".