Carolina Torres e Vítor Silva Costa já não se inibem de mostrar que estão juntos

Carolina Torres partilhou no seu Instagram um vídeo que parece ser a prova que faltava para assumir que está numa relação com o ator Vítor Silva Costa. Os dois atores já não se inibem de demonstrar que são íntimos.

As fotografias separados mas nos mesmos locais que ambos publicavam nas redes sociais desde meados do ano passado contribuíam para o adensar de rumores que davam conta da relação amorosa entre Carolina Torres e Vítor Silva Costa. Mas o casal parece já não ter reservas quanto a expor o namoro e a cantora publicou este sábado um vídeo de uma viagem de regresso a Lisboa com o seu "mais que tudo" ao volante.

"A voltar para Lisboa e a aproveitar o "Dia Mau" dos Ornatos Violeta. Até já, Porto", escreveu a cantora e atriz, que ficou conhecida pela sua participação no "talent show" da SIC "Ídolos".

O vídeo, em que o casal canta um tema da banda portuguesa Ornatos Violeta, fez as delícias dos seguidores do casal. "Um dos casais que nunca se devia separar... É a combinação perfeita!", escreve uma internauta. Também a apresentadora Maria Botelho Moniz comentou a publicação da cantora: "amo", escreveu.

Já na passada terça-feira o ator da SIC havia utilizado as redes sociais para felicitar a namorada pelo seu aniversário, publicando uma fotografia de Carolina no seu Instagram. "29 bonitos anos de ti", pode ler-se na legenda da imagem, que obteve quase 6 mil "gostos".

Recorde-se que dois atores conheceram-se nas gravações da novela da SIC "Espelho D"Água", em que ambos participaram, apesar de Carolina Torres ter abandonado o projeto antes do fim, e rapidamente surgiram rumores de uma possível relação.