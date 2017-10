Ana Filipe Silveira Hoje às 12:13 Facebook

A exibição do "Carpool Karaoke", do programa da norte-americana CBS "The Late Late Show with James Corden", com Chester Bennington tinha ficado suspensa após a morte do cantor, em julho passado. A família do ex-vocalista do grupo Linkin Park autorizou agora a sua transmissão.

As páginas oficiais de Facebook dos Linkin Park e de "Carpool Karaoke" foram as escolhidas para a exibição do episódio desta rubrica de "The Late Late Show with James Corden" gravado uma semana antes da morte de Chester Bennington, no passado dia 20 de julho.

A sua transmissão tinha ficado adiada até decisão da família do cantor. "Vamos falar com a família e com os envolvidos nesse episódio sobre a forma como querem que ele seja mostrado. Iremos fazer como bem entenderem porque não creio que haja outra forma de ver as coisas", disse na altura, em declarações à Associated Press, o apresentador James Corden.

"Com a bênção da família de Chester e dos seus colegas de banda, partilhamos este episódio e dedicamo-lo à memória do cantor", lê-se numa nota que antecipa os cerca de 20 minutos de filmagem, na qual participam também Mike Shinoda e Joe Hahn, da banda norte-americana, e o ator Ken Jeong.