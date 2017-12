Carrie Fisher recordada pela filha um ano após a morte

Hoje às 15:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A filha de Carrie Fisher, Billie Lourd, homenageou a atriz no primeiro aniversário da morte da atriz, com uma imagem em que surge com uma aurora boreal como plano de fundo.

A também atriz Billie Lourd publicou no seu perfil de Instagram uma fotografia na Noruega, onde conseguiu visualizar uma aurora boreal - um fenómeno ótico que consta de um brilho observado nos céus noturnos nas regiões polares - e escreveu uma emotiva mensagem de homenagem à mãe, Carrie Fisher, que morreu há um ano.

A jovem, de 25 anos, explicou na mesma mensagem que ela e a mãe, a eterna Princesa Leia de "A Guerra das Estrelas", sempre quiseram ver uma aurora boreal juntas e que esta tinha "uma obsessão de outro mundo" por elas.

Como tal, Billie Lourd, conhecida pelo seu papel em "American Horror Story" e também pela participação na saga "A Guerra das Estrelas", decidiu fazer uma viagem à Noruega com o pai, Bryan Lourd, e o marido, Bruce Bozzi, para ver as luzes do norte, como forma de homenagear a mãe. "Amo-te infinitamente", escreveu na legenda da imagem.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Recorde-se que Carrie Fisher morreu vítima de paragem cardíaca repentina no dia 27 de dezembro de 2017, após uma emergência médica durante um voo de Londres para Los Angeles, quatro dias antes. A atriz tinha 60 anos.