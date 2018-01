Ana Filipe Silveira Hoje às 12:36 Facebook

O "sonho", como há cerca de um ano definiam, está prestes a terminar. A moradia de luxo na margem sul de Lisboa que sete youtubers arrendaram em 2017 vai deixar de os albergar. Caminhos opostos ditam decisão.

"A vida na casa é o que eu sempre quis. Temos muito tempo para produzir e muito tempo para conviver. É o mix perfeito", contava ao JN, em maio do ano passado, o brasileiro Gato Galáctico, uma das personalidades da plataforma de vídeo YouTube que embarcou na aventura de dividir uma casa com outros seis colegas. D4rkFrame, SirKazzio, Wuant, Ovelha Nigga (ou Pi), Windoh e Nuno Moura completavam o leque de moradores daquela que ficou conhecida como a "Casa dos youtubers".

Um ano depois da sua abertura, as portas da moradia de luxo vão ser fechadas. A notícia foi reportada, esta semana, nos canais de YouTube dos influenciadores digitais que se vão manter, até ao final de março, nesta propriedade. "Nós tínhamos um acordo, que era ficar aqui até abril, e não vamos quebrar esse acordo. Pelo menos nós os quatro", revelou Windoh num vídeo publicado esta segunda-feira.

Quem são os quatro? Para além do já citado, mantêm-se na "Casa dos youtubers" Nuno Moura, Gato Galáctico e Wuant, que têm "planos gigantes que provavelmente só vão ser concretizados em abril", com a saída desta moradia.

SirKazzio abandonou a casa de luxo para morar com a namorada. E que razão motivou a saída de D4rkFrame e Ovelha Nigga? "Nem eu próprio sei", confessou Windoh no mesmo vídeo. "A única coisa que me magoou, a mim e ao resto do pessoal que ficou aqui na casa, foi terem saído sem nos avisar, sem se despedirem de nós", admitiu, por sua vez, Wuant num vídeo partilhado esta segunda-feira, intitulado "O fim da casa dos youtubers".

A surpresa tomou conta dos residentes que lá se mantêm, mas não dos que decidiram abandonar a propriedade, que já apresentaram a sua nova moradia de luxo. Chama-se "Darkolandia" e é a "nova casa para 2018" para D4rkFrame, pode ler-se na legenda do vídeo do youtuber, partilhado no seu canal no domingo.

"Isto aqui não é uma casa, é um palácio", afirmou, entusiasmado, Ovelha Nigga, que também se mudou para a "Darkolandia", juntamente com um outro colega de profissão, Malacueca.

No site de uma imobiliária, a moradia de luxo, situada na Quinta da Beloura, em Sintra, está avaliada em 2,25 milhões de euros e tem uma área total de terreno de mais de 1500 metros quadrados. Conta, a título de exemplo, com uma sala de cinema e é composta por "uma belíssima piscina interior e aquecida com cascada acompanhada de um bar e uma zona de lazer".

Com ideias diferentes para o futuro, "cada um seguiu o seu caminho". "Mas continuamos todos amigos", ressalvou Windoh.