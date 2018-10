Casa Real divulga retrato oficial do casamento da princesa Eugenie

João Manuel Farinha Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

A Casa Real britânica divulgou, este sábado, os retratos oficiais do casamento da princesa Eugenie. As fotografias são assinadas pelo fotógrafo Alex Bramall.

Depois de terem dito o "sim" na capela de St. George, a princesa Eugenie de Inglaterra e Jack Brooksbank posaram com as respetivas famílias para o retrato oficial do casamento. As imagens foram captadas pelo fotógrafo Alex Bramall no castelo de Windsor.

No mesmo dia, a princesa e o agora marido foram fotografados no jantar privado que sucedeu à cerimónia e que teve lugar no Royal Lodge, também em Windsor. Na imagem é possível ver o segundo vestido de casamento de Eugenie, que optou por um modelo acetinado em tons rosa.

Em maio, aquando do casamento do príncipe Harry e Meghan Markle, a noiva também surgiu no jantar com um novo vestido, mais adequado a uma ocasião privada e menos informal.